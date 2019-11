Bonucci rinnova con la Juve: "Giornata storica, un sogno che si avvera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il rinnovo fino al 2024 con la Juventus, Leonardo Bonucci ha parlato coi canali ufficiali bianconeri. "E' una giornata storica, indimenticabile, è un sogno che si avvera. E' un'altra firma su un contratto importante. Lo devo al Presidente, a Fabio, a Pavel, ai tifosi, alle persone a me care. Per me la Juventus è casa, la firma su questo contratto dimostra quanto tenga a questa maglia e quanto la Juventus me lo dimostri ogni anno".

Quali obiettivi, adesso?

"Tante altre presenze, gol e trofei".

E' il tuo miglior momento juventino?

"Sì, grazie anche alle responsabilità date dopo l'infortunio di Giorgio, ho capito che serviva qualcosa in più. Avevo l'obiettivo di crescere dopo lo scorso anno, lo paragono al 2016/2017 quando sono entrato nella Top 11 Mondiale e siamo arrivati in finale di Champions League. Le sensazioni si equivalgono ma la stagione è lunga, manca un'eternità alla finale di Champions che è il nostro obiettivo".

Quale caratteristica la gratifica di più?

"Chiudere gli avversari dietro. Quando tutto si impreziosisce dal servire i compagni per la vittoria è più bello. Oggi è il 19, una giornata speciale, sarà ricordata per sempre".

Il prossimo gol che ti immagini?

"Cerco di essere sempre pericoloso, spero di farne altri e importanti per arrivare agli obiettivi finali".

Alla fine della tua avventura alla Juventus sarai soddisfatto se...

"Se quella bacheca finirà di essere completata come deve...".