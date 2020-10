Borini verso il ritorno in Galles: l'attaccante è in trattativa con lo Swansea

Fabio Borini potrebbe ritornare in Galles. Secondo quanto riportato dalla BBC l'attaccante è in trattativa con lo Swansea. 29 anni, attualmente svincolato, Borini ha giocato già nello Swansea in prestito nella stagione 2010/11, contribuendo alla promozione degli swans in Premier League con 6 reti in 9 partite di campionato.