Borja Valero aspetta segnali dalla Fiorentina: se Benassi va al Verona, può tornare in viola

Marco Benassi out, Borja Valero in per la Fiorentina? Come riporta Sky Sport, lo svincolato ex Inter sta aspettando che la società gigliata ceda proprio Benassi all'Hellas Verona per liberargli un posto in mezzo al campo. Contatti in corso tra Firenze e Verona, con Borja che attende una chiamata dal suo ex club e mister Juric sulle orme invece dell'ex Torino.