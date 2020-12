Borussia Dortmund-Lazio, Haaland in dubbio per una botta all'anca: ipotesi Reus falso nove

Erling Haaland potrebbe non scendere in campo dal primo minuto nella sfida di questa sera tra il Borussia Dortmund e Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante è infatti in dubbio per una botta all'anca rimediata nelle scorse ore. In caso di forfait è pronto Reus a giocare al suo posto come falso nove.