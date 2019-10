© foto di Insidefoto/Image Sport

Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, ha parlato a Kicker in vista della gara di San Siro. Queste le sue parole riportate da FcInterNews.it: "Vincere ci darebbe la spinta giusta per i prossimi impegni. La partita contro l'Inter del mio 'fratello' Lukaku sarà determinante per il cammino in Champions League: vincere a Milano, per noi, significherebbe compiere un passo decisivo".