Bosco: "Allegri non ha osato. Cancelo? Quantità industriale di errori"

L'opinionista Andrea Bosco - in diretta su MC Sport 'Live Show' - ha commentato il pareggio per 1-1 tra Ajax e Juventus:

Cosa non ti ha convinto della partita della Juve?

"La Juve ha giocato in 10 per tutto il primo tempo, Mandzukic non pervenuto. Per fortuna che Cancelo ha fatto quel bellissimo cross per Ronaldo, che ha tirato una sassata di testa dopo 40 metri di scatto. Cancelo però ha fatto una quantità di errori tecnici e di scelte industriali: il gol dell'Ajax nasce da lui. Dybala? Ci si aspetta tanto, non ha inciso".

Giudizi positivi a chi?

"Mi ha stupido Rugani in marcatura su Tadic, l'uomo più problematico da marcare. Bene anche Bentancur, Matuidi e Bernardeschi".

Su Kean:

"Una mezz'ora l'avrei concessa a Kean, che in questo momento la butta sempre dentro. Allegri non ha osato, ma lo posso capire, era una partita delicata e l'1-1 è un buon risultato in trasferta. Paradossalmente il pareggio è meglio della vittoria, così non c'è pericolo di rilassarsi. Ti rimane l'amaro in bocca prendere gol subito dopo l'intervallo e colpire il palo nel finale. L'Ajax va maneggiato con prudenza, gioca sempre allo stesso modo cercando di sfruttare il talento dei propri giocatori".

Ronaldo ancora in gol...

"È l'uomo vitruviano, non ho più parole. Non lo scopriamo oggi che sia speciale, neanche che sia stato preso dalla Juventus per vincere la Champions. Era al rientro anche da un infortunio, non ce lo scordiamo. Con questo Ronaldo, la sua esperienza e determinazione, i bianconeri potranno arrivare molto lontano. Anche se per vincere la competizione serve anche un po' di fortuna".