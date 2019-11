© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Bosnia Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro l'Italia: "Non meritiamo di passare fra i primi due. Oggi abbiamo affrontato una bella Italia che ci ha messo in difficoltà. Potevamo però anche rientrare in partita poi è stato più difficile perchè l’Italia ha controllato la partita".

Come stai?

"Spero non sia nulla di grave. Ho questo piccolo problemino che mi porto da un po'. Non credo sia nulla di grave, vediamo nei prossimi giorni".