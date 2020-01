© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il botta e risposta tra Antonio Conte e Fabio Capello ha acceso il post partita di Napoli-Inter 1-3. Uno scontro verbale che non è proprio una novità, tra i due. Già nel 2014, infatti, l'allora tecnico della Juventus non le mandò a dire nei confronti di Capello: "Quando parla un guru del calcio bisogna stare zitti, inchinarci, fare reverenze e dire 'zi badrone'. Io guardo Lippi, Trapattoni, loro sono molto rispettosi del lavoro altrui. Cosa che non fa lui. Chi è lui per dire se ho sbagliato o non ho sbagliato?". Conte e Capello, per la cronaca, non si sono incrociati ai tempi della Juve: il salentino decise infatti di ritirarsi al termine della stagione precedente l'arrivo del friulano sulla panchina bianconera.