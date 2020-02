vedi letture

Branchini: "Mandzukic-Juve, ecco com'è andata. United rifiutato a 12h dalla fine del mercato"

Un addio, quello di Mario Mandzukic alla Juventus, che ha fatto storcere la bocca a parecchi tifosi bianconeri, soprattutto per il modo in cui il croato ha vissuto gli ultimi mesi torinesi prima di volare in Qatar. L'agente Giovanni Branchini, durante il suo intervento a TMW Radio, ha così parlato della questione: "Ci sono cose del calcio che non si possono capire e quindi spiegare. Mario ha un carattere forte, è severo con se stesso e con gli altri. In estate ci sono stati dei fatti che hanno portato ad un allontanamento dalla società, che comunque si è comportata bene. Di fatto è lui che si è autoescluso quando la Juve gli ha detto che non sarebbe entrato in lista Champions. Da lì c'è stata una rottura col tecnico, ma i dirigenti e il presidente hanno fatto di tutto per andare incontro a Mario, che in quel momento si sentiva ferito. Detto questo, ciò che muove il mercato è incomprensibile. Lui ha rifiutato lo United perché il club inglese si è palesato 12 ore prima della fine del mercato. E' stata una vicenda sfortunata, sarebbe ingiusto dare responsabilità alla Juve, lui ne ha sofferto e alla fine ha preso questa decisione".