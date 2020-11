Branchini: "Per lo scudetto voto Inter. Napoli subito dietro ai nerazzurri"

Il procuratore Giovanni Branchini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa scudetto: "Voto Inter. L’organico è più che competitivo e Antonio Conte riuscirà, prima o poi, a dare alla squadra la sua anima. Per la Juve credo che Pirlo abbia la qualità per venire a capo di una situazione tutt’altro che semplice. La Juve è competitiva per antonomasia. Al nuovo allenatore è stato affidato un gruppo con caratteristiche particolari e gli va concesso tempo. Nella lotta per lo scudetto il Napoli viene subito dopo l’Inter: ecco perché la squadra di Gattuso non è tra gli outsider. In compenso ho grande stima per la Roma".