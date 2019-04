Brandt occasione da 25 milioni di euro per Juve, Liverpool e Real

Julian Brandt verso l'addio al Bayer Leverkusen. A riconoscerlo in via confidenziale è stato il ds dei rossoneri Rudi Voller, che ha confermato che la clausola rescissoria del giovane centrocampista offensivo a fine stagione si aggirerà intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra sicuramente abbordabile per le sue pretendenti Juventus, Liverpool e Real Madrid. Lo riporta la Bild.