"Bravi a tapparci le orecchie". Rivedi le parole di Antonio Conte sul momento della sua Inter

La vittoria in casa del Borussia Mönchengladbach può segnare la svolta, per l'Inter di Antonio Conte, che si è rimessa in corsa per la qualificazione in Champions League. Ma ora ritorna il campionato, dove i nerazzurri riceveranno il Bologna. "Siamo stati bravi a tapparci le orecchie, abbiamo pensato a giocare e fare del nostro meglio. È inevitabile che a questo punto si faccia sentire la stanchezza, ora almeno abbiamo avuto un giorno in più per recuperare. Il risultato finale condiziona i giudizi, cercheremo comunque di migliorare sul piano organizzativo e di gestione" ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa. Rivedi le sue parole!