© foto di Giacomo Iacobellis

Gabriel Brazao, portiere del Parma arrivato in Italia con la collaborazione dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Calciopedia: "Sono felice di essere in Italia, qui il calcio è tatticamente a un altro livello rispetto a quello brasiliano. In tanti mi aiutano, il Parma mi ha accolto molto bene e l'ambientamento è stato facile. L'Inter è il più grande club in Italia, posso dirlo. Il mio trasferimento in nerazzurro non si è concretizzato a gennaio, ma potrebbe accadere in estate. Ero deluso sul momento, ma anche il Parma è una grande squadra".