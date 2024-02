Inter, sembrava fatta la cessione di Brazao al Santos ma si è fermato tutto. Ecco perché

Sembrava tutto apparecchiato e impostato nelle scorse ore per l'addio di Gabriel Brazao (23 anni, in foto), portiere di nazionalità brasiliana di proprietà dell'Inter che ha iniziato la stagione con la maglia della Ternana in Serie B ed era a un passo dal ritorno in patria. Lo aspettava il Santos, storico club del Brasile, sembrava davvero ormai cosa fatta e che mancassero solo gli annunci ufficiali, ma al momento la trattativa è saltata.

Ma perché? Ecco il motivo: il Santos ha il mercato bloccato dalla FIFA per un mancato pagamento nei confronti di un suo ex allenatore. La vertenza è stata risolta estinguendo il debito, ma adesso l'organismo del Governo mondiale del calcio deve 'riattivare' le trattative in entrata del Santos e ha tempo cinque giorni per farlo.

Un contrattempo burocratico che può complicare le cose con il club milanese: il mercato italiano chiude difatti tra meno di 48 ore, e senza via libera della FIFA i nerazzurri non libereranno, comprensibilmente, il giocatore. Gli uomini mercato nerazzurri non vogliono perdere un 'capitale' senza aver almeno garantito il 30% sulla futura rivendita. I margini per arrivare alla fumata bianca ci sono, ma le lancette scorrono inesorabilmente. Attualmente Brazao è ancora tesserato con la Ternana, con cui però non è mai sceso in campo nei primi mesi della stagione.