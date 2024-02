Ufficiale Ternana, è addio con il portiere Brazao: il portiere torna all'Inter per fine prestito

"La Ternana Calcio comunica la risoluzione anticipata del prestito in essere con l’Inter F.C. del portiere Gabriel Nascimento Resende Brazão". Con questa nota il club umbro ha annunciato l'addio del portiere classe 2000 che in questa stagione non è mai sceso in campo con i rossoverdi. Per Brazao ora si profila una permanenza in nerazzurro fino al termine della stagione dopo che è saltato il suo ritorno in patria per vestire la maglia del Santos che aveva trovato l'accordo con tutte le parti in causa. Quando sembrava che dovesse arrivare l'ufficialità però tutto si è bloccato con Brazao che ora può solo sperare in un deroga da parte della FIFA che però sembra difficile.

Ma perché? Ecco il motivo: il Santos ha il mercato bloccato dalla FIFA per un mancato pagamento nei confronti di un suo ex allenatore. La vertenza è stata risolta estinguendo il debito, ma adesso l'organismo del Governo mondiale del calcio deve 'riattivare' le trattative in entrata del Santos e ha tempo cinque giorni per farlo.

Un contrattempo burocratico che può complicare le cose con il club milanese: il mercato italiano infatti è chiuso e senza via libera della FIFA i nerazzurri non libereranno, comprensibilmente, il giocatore. Gli uomini mercato nerazzurri non vogliono perdere un 'capitale' senza aver almeno garantito il 30% sulla futura rivendita. I margini per arrivare alla fumata bianca ci sono, ma le lancette scorrono inesorabilmente.