Brescia, 5 gare in 20 giorni per dare una svolta netta al campionato

Il Brescia non affronterà le coppe europee, ma avrà comunque tantissimi impegni da gestire visto anche il turno infrasettimanale. La squadra di Eugenio Corini, reduce dal successo in amichevole contro la Bagnolese, affronterà un ultimo test sabato contro il Vojvodina, per poi pensare direttamente al campionato.

Quattro partite importantissime nel giro di 14 giorni, due settimane intense in cui le Rondinelle costruiranno il futuro. Non serviranno soltanto belle prove, quelle le abbiamo già viste. Sarà necessario mettere in campo concretezza e cattiveria, per poter portare a casa punti preziosi in vista del secondo quarto di stagione. Il tempo passa in fretta e, come dice sempre Corini, bisogna mantenere l'obiettivo nel mirino.

OBIETTIVO SALVEZZA - Sappiamo già quali sono le ambizioni di questa squadra tornata in serie A dopo ben otto anni. I lombardi non vogliono in nessun modo snaturarsi, anzi: la salvezza deve arrivare tramite l'impianto di gioco e quell'ossatura che si è creata con l'avventura nel campionato cadetto. Fino a questo momento sono arrivate buone prestazioni, l'ultima contro il Napoli ha evidenziato una squadra con carattere e in grado di saper uscire fuori da determinate situazioni.

C'è ancora una partita da recuperare contro il Sassuolo, ma comunque la compagine biancoblù è stata in grado di dimostrare il proprio valore. Dopo la sosta si torna in campo contro la Fiorentina, poi ci sarà il Genoa e il turno infrasettimanale con l'Inter. Il ciclo delle cinque gare proseguirà con l'Hellas Verona e si chiuderà con il Torino. Difficile fare i calcoli, saranno tutte gare complicati e che impegneranno la compagine lombarda: ci si attende un buon risultato anche per poter arrivare all'ultima sosta del 2019 e fare un ulteriore bilancio in vista della seconda parte di stagione.

FATTORE SUPERMARIO - Gli occhi, inevitabilmente, sono tutti puntati su Supermario Balotelli. L'attaccante azzurro sta lavorando molto e avrà un peso sulle spalle non indifferente, ovvero quello di trascinare la squadra all'obiettivo. Il gol è arrivato, serve la continuità giusta per convincere definitivamente Eugenio Corini e tutto l'ambiente. Balo is back? Attendiamo almeno la prossima sosta, per capire anche come arriverà l'intera squadra. Il bel gioco e l'identità contano, ma servono soprattutto i punti.

Il calendario completo fino alla prossima sosta:

21/10 - Fiorentina (casa)

26/10 - Genoa (trasferta)

29/10 - Inter (casa)

3/11 - Hellas Verona (trasferta)

9/11 - Torino (casa)