La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena sull'ultima sessione di calciomercato. La Fiorentina aveva offerto 50 milioni di euro per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia tra i più talentuosi del campionato. L'all-in della società di Commisso però è stato respinto da Cellino e quasi certamente Tonali (in orbita anche Juve) non sarà mai un giocatore viola, scrive la rosea. Anche se il retroscena rivela le ambizioni della Fiorentina.