© foto di www.imagephotoagency.it

Florian Aye, attaccante del Brescia, si è così espresso a Sky Sport dopo il pari a reti bianche con la Fiorentina in cui "Sarebbe stato il mio primo gol in Serie A, e ci ripenso ancora: peccato l'abbiano annullato per una mano a centrocampo. Non sappiamo invece ancora cosa ha Dessena, speriamo solo non sia troppo grave. Ci è mancata un po' di lucidità, a volte fare la buona scelta, dobbiamo migliorare in vista della prossima partita".