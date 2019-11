© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli è di nuovo di fronte a un bivio. Dopo le ultime tormentate vicende - sottolinea il Corriere dello Sport - dovrà adesso decidere se buttarsi tutto alle spalle e cominciare a rendere sul campo col Brescia, in cui ha realizzato due gol fino ad ora in 7 presenze, oppure attendere la finestra di gennaio per essere ceduto al migliore offerente.

Gli scenari - Il suo contratto scade il 30 giugno del 2020, dunque o si procederà verso una risoluzione consensuale anticipata, ipotesi difficile al momento ma non del tutto impossibile, oppure nella finestra invernale chi vuole Mario potrebbe farsi avanti col benestare del Brescia. Approfittando di questa condizione da separati in casa la MLS ha gettato l’amo, rompendo gli indugi e manifestando subito interesse per Balotelli. Tutto però è nelle mani del giocatore, che sta vivendo male questa parentesi alle Rondinelle dopo i “buu” di Verona, la rottura con mister Grosso e la mancata convocazione contro la Roma, per finire con le esternazioni forti di Cellino che hanno aggravato il quadro generale.