© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Cellino, dopo le dichiarazioni shock di oggi a margine dell'Assemblea di Lega a Milano, ha rincarato la dose ai microfoni di TeleTutto: "Se potessi tornare indietro, avrei chiesto a Mario se era davvero sicuro di firmare con il Brescia. E' molto più fragile di quanto pensassi - ha dichiarato il presidente delle Rondinelle - Se pensiamo che la salvezza passi solo dai suoi piedi, sbagliamo. Lui completa la squadra, non è la squadra. La mia è stata una scelta più azzardata di quanto immaginassi all'inizio. Ma ora è il momento di guardare avanti". Poi parlando dell'ex tecnico biancoazzurro Corini ha aggiunto: "Ero convinto fosse di Verona, se avessi saputo che è nato a Brescia, non lo avrei mai preso: è difficile allenare nella propria città. L'ho detto anche a De Zerbi qualche tempo fa quando ci siamo sentiti. Avrei dovuto valutare meglio l'entusiasmo e quanta paura ci fosse in lui l'estate scorsa. Pensavo di poterlo aiutare a crescere ma ho sopravvalutato le sue capacità".