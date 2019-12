© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul futuro di una delle stelle del calcio italiano che verrà come Sandro Tonali del Brescia. Che piace a tutti ma che le Rondinelle valutano 45 milioni di euro. Nessuna asta a gennaio, Cellino lo ha blindato e non vuole farlo partire nell'immediato. Per giugno, invece, Juventus e Inter saranno in prima fila ma adesso pare che anche la società campana sia sulle tracce del ragazzo.