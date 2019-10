Brescia, Cellino: "La Juve seguiva Cistana. Ora ha rinnovato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso di una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport', il presidente del Brescia Massimo Cellino ha svelato un retroscena riguardante il difensore classe '97 Andrea Cistana: "Cresce in tutti i sensi, fisicamente e per personalità. Di difensori così, a quell'età, non ne vedo molti in giro. A inizio stagione la Juve ci aveva messo su gli occhi, meno male che gli ho rinnovato subito il contratto".