Jhon Chancellor ha firmato col Brescia. Come riporta Sky Sport, il difensore venezuelano avrebbe già messo nero su bianco il suo accordo annuale con opzione per altre due stagioni con le 'Rondinelle'. Un rinnovo legato al numero di presenze, che dovranno essere almeno dieci da 45 minuti, e alla permanenza in Serie A.