Brescia, Corini: "Balotelli, che partecipazione. Dessena? Tanti due mesi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, parla anche di Mario Balotelli nel corso della conferenza stampa di oggi alla viglia della sfida contro il Genoa. "Ho notato molta partecipazione, come con tutti i ragazzi lavoriamo volto a livello individuale. Lo facciamo con tutti, lo stiamo facendo anche con lui". Su Dessena e sul suo ko. "Due mesi sono tanti, cercheremo di recuperarlo nel migliore dei modi. Penso che questo sia un ulteriore stimolo anche per chi è fermo, come Torregrossa. Speriamo di recuperarlo presto, tutti sono utili. Questa rosa sia adeguata per competere e raggiungere il nostro obiettivo".