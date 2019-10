© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato anche di Sandro Tonali e della convocazione in Nazionale: "Sono contento per lui, ha dimostrato quello che sa fare e ha dimostrato di avere la fiducia di Mancini. È un ulteriore passaggio di crescita. Tutti i passaggi servono per aumentare lucidità e maturità. Per me è pronto a continuare il grande campionato che sta facendo. Dentro ogni calciatore c'è una grande passione, in certi momenti di stanchezza non bisogna mai farsi rubare i sogni che uno coltiva sin da bambino. Se coltivi dentro di te il bambino che eri rimani attaccato a qualcosa che ami. In questo modo ti diverti e solo così puoi far bene".