LIVE TMW - Brescia, Corini: "Balotelli? Ha avuto un problema, valuterò bene"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato a Torbole (BS)

11.15 - Eugenio Corini, tecnico del Brescia, interverrà presso il centro sportivo di Torbole per analizzare la vigilia del match contro la Fiorentina.

11.29 - È iniziata la conferenza stampa.

Dopo 23 giorni è come ricominciare da zero.

"Lo scorso anno ci siamo abituati, con la B a 19 squadre si è verificata una situazione simile. La squadra ha comunque lavorato bene. Siamo pronti e vogliosi di ricominciare".

Come ha gestito la sosta?

"Ho cambiato il carico di lavoro dopo l'amichevole, fondamentalmente la partita contro il Vojvodina aveva perso inerzia dopo la prima sosta. Da venerdì abbiamo preparato la gara con la Fiorentina, abbiamo sfruttato il tempo a disposizione. Vediamo come reagiranno i ragazzi dopo questa lunga sosta. Il campo darà una risposta, 95' in un match ufficiale sono diversi per via di una maggiore intensità".

Montella ha sperato in uno stop di Balotelli.

"La battuta di Montella ci sta (ride, ndr). Anche loro hanno recuperato un ottimo elemento come Chiesa dopo l'infortunio che ha avuto in Nazionale, anche noi pensavamo ad un suo stop più prolungato. È importante fare punti in casa, negli ultimi match è mancato un pizzico di fortuna. Veniamo da tre sconfitte consecutive, vogliamo regalare al pubblico una vittoria, ce la metteremo tutta".

La Fiorentina è una squadra atipica.

"Giocano con due punte, occupano spazi di campo in modo particolare. Chiesa attacca la profondità, Ribery preferisce andare in dribbling e successivamente in percussione. Dobbiamo essere bravi a recuperare palla e giocarla subito in avanti, hanno fisicità ed è difficile entrare nella loro difesa. Poi con un attacco profondo ti possono far male, Ribery ha qualità nel palleggio".

È contento per la convocazione in Nazionale di Tonali?

"Sono contento per lui, ha dimostrato quello che sa fare e ha dimostrato di avere la fiducia di Mancini. È un ulteriore passaggio di crescita. Tutti i passaggi servono per aumentare lucidità e maturità. Per me è pronto a continuare il grande campionato che sta facendo. Dentro ogni calciatore c'è una grande passione, in certi momenti di stanchezza non bisogna mai farsi rubare i sogni che uno coltiva sin da bambino. Se coltivi dentro di te il bambino che eri rimani attaccato a qualcosa che ami. In questo modo ti diverti e solo così puoi far bene".

Balotelli come sta?

"Anche lui avrebbe preferito giocare, ma il calendario è così e ti mette davanti 3 partite in sei giorni. Dobbiamo solo lavorare per prepararci al meglio. Ha avuto un piccolo problema al ginocchio, nei giorni scorsi ha fatto delle terapie. Valuterò per bene chi schierare, la Fiorentina lavora bene la palla dunque ho bisogno di giocatori con determinate caratteristiche. A me piacciono i giocatori generosi che lavorano per la squadra".

Si è fermato anche Tremolada.

"Ha una lussazione, mentre Magnani, Torregrossa e Martella devono ancora essere valutati. Ci sarà un periodo di adattamento, dovranno ritrovarsi anche dal punto di vista della condizione".

Avete analizzato le situazioni sui gol presi?

"Non c'è mai niente di casuale, c'è sempre un lavoro da fare. Strategicamente il mio modulo ha dei punti di forza, ma anche dei punti deboli. Il rammarico è sicuramente su alcune situazioni che si sono verificate sulla linea difensiva, Chancellor ha bisogno di lavorare di più. C'è sempre un percorso da fare, la serie A sulla velocità di esecuzione, ma anche su altri aspetti, ha un livello differente".

11.39 - È terminata la conferenza stampa di Eugenio Corini.