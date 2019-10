Brescia, Corini studia una nuova posizione per Tremolada

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eugenio Corini studia soluzioni alternative per rendere il suo Brescia ancora più imprevedibile e incisivo. L'ultima idea è quella di impiegare Luca Tremolada nella posizione di regista basso, per far rifiatare eventualmente Sandro Tonali. Il 27enne di scuola Inter è un trequartista ma le sue caratteristiche fisiche e tecniche gli permettono di adattarsi facilmente a ricoprire altri ruoli del centrocampo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.