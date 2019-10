Brescia, Daniele Dessena resterà ai box per circa due mesi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dovrà restare fuori dal rettangolo verde di gioco per circa due mesi Daniele Dessena, centrocampista del Brescia che s'è infortunato nell'ultimo match di campionato contro la Fiorentina. A rivelarlo, nella conferenza stampa odierna, l'allenatore delle rondinelle Eugenio Corini: "Due mesi sono tanti, cercheremo di recuperarlo nel migliore dei modi. Penso che questo sia un ulteriore stimolo anche per chi è fermo, come Torregrossa. Speriamo di recuperarlo presto, tutti sono utili. Questa rosa sia adeguata per competere e raggiungere il nostro obiettivo". Domani il Brescia scenderà in campo a Marassi contro il Genoa,

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Eugenio Corini