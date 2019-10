Brescia, duello Inter-Juve per Tonali. Scout al Rigamonti dopo la sosta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutti pazzi per Sandro Tonali. Il talento del Brescia in estate era stato corteggiato da Juventus e Fiorentina in Italia, mentre all'estero si erano mosse Manchester United, PSG e Borussia Dortmund. Adesso in pole, in vista della prossima stagione, ci sono Inter e Juventus, pronte a sfidarsi anche sul mercato. Decisamente più defilate Milan e Roma. Lunedì prossimo in occasione del Monday Night dell'ottava giornata di Serie A ci saranno emissari interisti e juventini sugli spalti del Rigamonti. Sarà un Brescia-Fiorentina con vista su Tonali. Lo riporta FcInterNews.it.