© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia ha trovato il suo portiere. Si tratta di Jesse Joronen, 26enne portiere finlandese che arriva dai danesi del Copenaghen. Sky fa sapere che l'operazione è stata conclusa, in quanto c'è la firma dell'estremo difensore sul contratto con le rondinelle: a convincerlo il pressing del presidente bresciano Massimo Cellino, che ha chiuso l'operazione per circa cinque milioni di euro. Joronen, per il Brescia, ha detto no all'Aston Villa. Tramonta, dunque, l'ipotesi di riportare Emiliano Viviano tra le file delle rondinelle.