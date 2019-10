© foto di Federico Gaetano

Finisce 0-0 il primo tempo tra Brescia e Fiorentina con i viola che sono andati più volte vicino al gol e con i padroni di casa che invece il gol l'avevano segnato prima dell'intervento del VAR e del conseguente annullamento. Passano solo 4 minuti e Ayè sfrutta un bell'assist da parte di Donnarumma per depositare la palla alle spalle di Dragowski. Calvarese però si affida al video per verificare un tocco precedente con il braccio da parte di Tonali che ha così costretto l'arbitro ad annullare la marcatura. Successivamente è stata più pericolosa la Fiorentina con due tiri in porta parati da Joronen, effettuati da Castrovilli prima e da Lirola, poi. La squadra di Corini si è dimostrata comunque attenta ma non ha trovato il guizzo per impensierire la difesa di Montella ed è così che il primo tempo si conclude a reti bianche.