© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia. Dopo aver rescisso in mattinata con l'Hellas Verona, l'ex tecnico della Primavera della Juventus ha sottoscritto un contratto col club di patron Cellino. Per Grosso - riporta 'Sky' - contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza.