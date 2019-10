Brescia, Joronen sfida Chiesa-Ribery: "Rispetto, ma il lavoro non cambia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Brescia si prepara a sfidare la Fiorentina e Jesse Joronen, portiere delle Rondinelle, ha parlato anche di Franck Ribery e di Federico Chiesa. "Sono due giocatori forti, internazionali. Sono molto preparati per giocare a questo livello. Li trattiamo con rispetto, ma la nostra preparazione non cambia. Corini ci fa studiare dei video, non è un segreto. Il metodo non cambia, si lavora duro e con intensità, per arrivare alla partite nel migliore dei modi".