Brescia-Lazio 1-1 al 45'. Balotelli apre il decennio, Immobile pari di rigore

Pareggio della Lazio a Brescia, firmato Ciro Immobile su calcio di rigore. Rasoterra alla destra di Joronen, spiazzato. 18° centro in campionato per il capocannoniere della Serie A, a secco nelle precedenti due partite di campionato. Massima punizione concessa per fallo di Cistana su Caicedo, che è costato il secondo giallo in cinque minuti al difensore del Brescia, che lascia così i suoi in dieci uomini.

Lazio per il record di Eriksson, Brescia per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Una partita delicata, la prima del decennio, e che vede le due squadre andare negli spogliatoi sull'1-1.

Biancocelesti che devono fare i conti per la prima volta senza Luis Alberto, squalificato. Lo spagnolo fin qui aveva saltato solo due partite di Europa League, entrambe perse. Simone Inzaghi non rinuncia alla qualità in mezzo e decide così di arretrare come mezz'ala Correa, promuovendo come spalla di Immobile l'ecuadoriano Caicedo. In cabina di regia al posto dell'altro squalificato Lucas Leiva, c'è Parolo. Il Brescia ritrova dal 1' Mario Balotelli che a Parma aveva cominciato dalla panchina.

Primi minuti che vedono la Lazio dominare, se pur senza mai impegnare Joronen. Il Brescia è schiacciato ma sa soffrire e approfittare degli errori dei biancocelesti: uno di essi è letale, con Correa che sbaglia un disimpegno, Bisoli lavora il pallone per Sabelli. Il terzino da quaranta metri lancia in area trovando Balotelli, abilissimo a liberarsi di Luiz Felipe e superare di sinistro Strakosha: 1-0 al 18' e primo gol del millennio ancora una volta di SuperMario, come 10 anni fa quando l'allora giovane promessa dell'Inter decideva la sfida del "Bentegodi" contro il Chievo, apostrofando a fine partita i tifosi clivensi: "Il pubblico di Verona mi fa sempre più schifo" ebbe da dire.

Stavolta il pubblico è quello di casa e Balotelli lo fa gioire per la prima volta in stagione, dopo le 4 reti realizzate in trasferta. Il gol smuove soprattutto i tifosi avversari, che lo prendono di mira. Lui si lamenta con l'arbitro, l'incontro si ferma per qualche minuto prima di riprendere regolarmente.

Il Brescia sembra avere in pugno la partita, almeno nel primo tempo, prima di complicarsi la vita: Cistana si fa ammonire al 35' per fallo su Lazzari e cinque minuti dopo frana in area su Caicedo: è rigore e rosso per il difensore che concede ai biancocelesti la possibilità di pareggiare e la superiorità numerica.

Dal dischetto Immobile riscatta l'errore contro la Juventus e spiazza Joronen, mandando il pallone sulla sua destra: 18° gol in Serie A e interrotto il digiuno di due partite. Tre, se si conta anche la Supercoppa italiana. Un'eternità guardando la sua frequenza. 1-1 al 42' che si protrae fino alla fine della prima frazione di gara.