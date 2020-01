© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile porta in vantaggio la Lazio al 91': lancio di Acerbi sulla sua area, palla che carambola tra i difensori bresciani intenti a fermare Milinkovic-Savic, Caicedo raccoglie spalle alla porta e serve Immobile che è letale. Ancora una volta biancocelesti in gol nei minuti di recupero, ancora una volta un gol decisivo: il 19° per il centravanti.