Brescia-Lecce, i voti ai tecnici: Corini perfetto. Liverani, cambi tardivi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

BRESCIA-LECCE 3-0 - 31' Chancellor, 44' Torregrossa, 61' Spalek



Il Brescia vince, convince e per qualche ora addirittura guarda la classifica trovandosi tre squadre dietro. Contro il Lecce gli uomini di Corini capiscono esattamente l'importanza della sfida, mostrando l'approccio che si deve avere in un incontro che alla lunga potrà risultare decisivo ai fini della salvezza. E mettono in ginocchio un Lecce che mai si era visto così dimesso in trasferta, dove solitamente dà il meglio di sé. Il 3-0 di oggi al "Rigamonti" è un vero e proprio schiaffo alla statistica, ribaltando dei numeri che vedevano le rondinelle incapaci di fare risultato tra le mura amiche (prima di oggi pomeriggio appena un punto conquistato).

Di seguito i voti ai tecnici:

EUGENIO CORINI 7 - Azzecca tutte le mosse, da Torregrossa spalla perfetta per Balotelli e l'innesto di Spalek dopo mezz'ora che si rivelerà decisivo per sbloccare la partita. Invita i suoi a insistere, tiene l'intensità alta e viene premiato. I giocatori sono rinati e anche la gestione Balotelli sembra portare ai frutti sperati.

FABIO LIVERANI 5 - Se una settimana fa i cambi erano stati decisivi per agguantare un pari, stavolta la fortuna non lo assiste. Non riesce a dare la scossa alla squadra che accusa il gol del 2-0 e affonda nel secondo tempo.