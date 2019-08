Brescia, Morosini: "Siamo pronti a stupire tutti anche in serie A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Morosini, trequartista del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Sky:" Il primo allenamento in Austria? Siamo abituati al caldo di Brescia, qui in Austria sicuramente soffriamo un po' meno visto che fa molto freddo. La scorsa stagione è stata stupenda, abbiamo fatto un campionato straordinario: siamo pronti a stupire anche in serie A con una squadra giovanissima".