© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia torna alla carica per Fredy Guarin. L'ex centrocampista dell'Inter è attualmente svincolato dopo aver rescisso con lo Shanghai Shenhua e vorrebbe tornare in Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le Rondinelle hanno offerto uno stipendio di un milione di euro netto più bonus.