Brescia, rinnovato il contratto di Dessena fino al 2021 dopo l'infortunio

Il Brescia ha rinnovato il contratto di Daniele Dessena fino a giugno 2021. A rivelarlo, nel corso di una intervista alla 'Gazzetta dello Sport', il presidente delle rondinelle Massimo Cellino: "Purtroppo è una perdita importante - dice in riferimento all'infortunio rimediato contro la Fiorentina -. Mi hanno chiesto di invocare la squalifica di Pulgar, ma credo nella buona fede. Niente ricorsi. Piuttosto, gli ho prolungato il contratto al 2021. Aveva il rinnovo automatico dopo 25 gare: è giusto che tagli subito il traguardo. Un segno di stima e fiducia per un giocatore importante per noi".