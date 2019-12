Brescia-Sassuolo, i voti ai tecnici: De Zerbi sorride nella sua città

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brescia-Sassuolo 0-2 (25' Traore, 71' Caputo)

Una partita attesissima dal tecnico del Sassuolo roberto De Zerbi che torna a Brescia, sua città Natale, da avversario. Il tecnico neroverde gioca un brutto scherzetto alla squadra di Corini nel recupero della 7^ giornata, vincendo 2-0 grazie alle reti di Traore e Caputo.

EUGENIO CORINI 5,5 - Il suo Brescia crea occasioni da gol e ha un'idea di gioco abbastanza delineata. Ma certe sfide, in ottica salvezza, rischiano di avere un peso specifico importante. I cambi sarebbero anche azzeccati, soprattutto quello di Matri. Peccato che Donnarumma non riesca a riaprire la partita nei minuti di recupero.

ROBERTO DE ZERBI 7 - Ottima prova di continuità per il suo Sassuolo dopo le buone impressioni (ed il punto conquistato) di San Siro. Effettua diversi cambi rispetto all'undici che ha pareggiato coi rossoneri, ma il risultato non cambia. La squadra gioca in modo collaudato e sicuro, sfruttando le poche occasioni a propria disposizione e proteggendo bene la porta di Pegolo.