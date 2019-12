Le pagelle del Sassuolo - Traorè ispirato. E Pegolo chiude la saracinesca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brescia-Sassuolo 0-2 (25' Traore, 71' Caputo)

Pegolo 6,5 - Altra buonissima prestazione dopo le splendide parate di San Siro. Nel primo tempo viene raramente chiamato in causa ma è comunque presente. Nella ripresa si guadagna il voto con un paio di interventi decisivi.

Toljan 6 - La sensazione è che sia ancora troppo timido. Nelle corde avrebbe la giocata, ma raramente la prova. Attento in fase difensiva.

Marlon 6,5 - Sempre sul pezzo, prova spesso gli anticipi e quasi sempre gli riescono. Al solito, ottimo lavoro anche con la palla fra i piedi e in fase di costruzione della manovra.

Romagna 6,5 - Non sbaglia niente nell'arco dei 90'. Attento e concentrato, per De Zerbi è una risorsa in più nel pacchetto arretrato.

Rogerio 6,5 - Non giocava dalla prima di campionato contro il Torino e a tratti si nota la mancanza di ritmo partita. Ma è presente nello sviluppo della manovra e serve l'assist per il secondo gol, quello di Caputo (dal 73' Kyriakopoulos 6 - Entra in modo propositivo, dando seguito alle buone impressioni della sfida col Milan).

Locatelli 6 - Una piacevole conferma dopo l'ottima prova di San Siro contro il Milan. Gioca in posizione centrale davanti alla difesa, mettendo in campo fisicità e qualità nelle singole giocate.

Obiang 5,5 - Non la miglior serata, per il centrocampista spagnolo. Nel primo tempo è spesso fuori posizione e sbaglia alcuni disimpegni, nella ripresa si fa sovrastare da Balotelli che per sua fortuna non trova la porta. Cresce però col passare dei minuti e chiude con buone presenza in mezzo al campo.

Berardi 6 - Da esterno del 4-2-3-1 resta più distante dalla porta. Risultando meno pericoloso in zona gol, ma pure più attivo in fatto di costruzione del gioco e di interazione con i compagni (dall'88' Peluso sv).

Traorè 7 - Titolare nel ruolo di trequartista alle spalle di Caputo, ripaga la fiducia di De Zerbi trovando la rete del vantaggio neroverde con un ottimo inserimento sul filo del fuorigioco. E proprio quella posizione fra le linee disturba non poco i movimenti difensivi del Brescia che lo soffre per tutta la gara.

Boga 5,5 - Netto passo indietro rispetto alla gara contro il Milan. Prova le sue classiche giocate veloci nello stretto, ma raramente gli riescono. E infatti al momento del cambio si fatica a ricordare spunti degni di nota (dall'85' Duncan sv).

Caputo 6,5 - Nel primo tempo si vede fin troppo poco. Ma da bomber qual è sfrutta al meglio una delle poche palle gol della partita trovando la rete della tranquillità, quella dello 0-2.