Le pagelle del Brescia - Balotelli volenteroso. La difesa non convince

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brescia-Sassuolo 0-2 (25' Traore, 71' Caputo)

Alfonso 5 - Sulla rete di Traore si fa cogliere impreparato sul proprio palo, nonostante la posizione dell'ex Empoli fosse ravvicinata. Situazione simile sul raddoppio neroverde, quando viene beffato da Caputo ancora sul primo palo.

Sabelli 5,5 - Spinge meno del solito, probabilmente per la presenza di uno scattista come Boga dalla sua parte. Però si vede fin troppo poco.

Cistana 5,5 - Attento e con chiusure in bello stile. Si fa vedere anche in fase offensiva, diventando pericoloso sui calci piazzati. Ma sulla rete di Caputo resta fin troppo bloccato davanti ad Alfonso.

Chancellor 5 - Sbaglia il fuorigioco in occasione della rete del vantaggio neroverde firmata Traore e, nel primo tempo, rischia di combinarla grossa allo scadere regalando il pallone a Berardi con la squadra sbilanciata. Sul secondo gol partecipa alla dormita collettiva.

Mateju 5,5 - Dalla sua parte c'è Berardi, non il più semplice degli avversari. Sbaglia qualcosa in fase di costruzione ma non va in affanno contro il diretto avversario.

Romulo 6 - A tutto campo, non sempre con precisione. Ma la sua corsa serve tanto al Brescia, con i compagni che lo cercano spesso e volentieri.

Tonali 5,5 - Leggermente più in ombra del solito, anche se la squadra non lo aiuta. Sbaglia sul raddoppio del Sassuolo, quando lascia troppo spazio a Caputo che si gira e batte Alfonso.

Bisoli 6 - Mette in campo la solita corsa e la solita grinta. A livello di precisione ha qualcosa su cui recriminare, ma riesce comunque a farsi notare come in occasione dell'assist per il gol annullato a Balotelli.

Spalek 5,5 - Nel primo tempo cestina una buonissima palla gol calciando debole sulle braccia di Pegolo. Non sempre nel vivo del gioco, Corini se ne accorge e lo toglie dopo 20' del secondo tempo (dal 65' Ndoj 5,5 - Non riesce a cambiare ritmo al centrocampo del Brescia. Sbaglia un paio di appoggi piuttosto semplici).

Torregrossa 5,5 - Mette in campo tanta corsa e lavoro sporco per i compagni, soprattutto per Balotelli. Ma sbaglia qualche decisione nei momenti decisivi risultando impreciso e poco pericoloso (dal 73' Donnarumma 5,5 - Ha voglia e porta dinamismo all'attacco del Brescia. Ma spreca una palla gol piuttosto clamorosa nel recupero a tu per tu con Pegolo).

Balotelli 6 - Prestazione volenterosa, per Supermario. Nel primo tempo segna ma l'arbitro Chiffi annulla per fuorigioco, questione di qualche centimetro. Aiuta la squadra in fase di ripiegamento e nella ripresa manda fuori quella che probabilmente è la miglior palla gol di tutti i 90'. Applaudito dal Rigamonti al momento del cambio (e pure durante il match). (dal 78' Matri 6 - Entra al posto di Supermario e ha tempo per mandare in porta Donnarumma. Peccato che il compagno di reparto non riesca a segnare).