Brescia, Tonali: "Mercato? Ora non mi importa. Il paragone con Pirlo? Colpa dei capelli"

Sirene di mercato per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia il cui nome tornerà d’attualità quando si parlerà di calciomercato. Intervistato dal Corriere della Sera, il giovane talento è però chiaro: “Ora non ci penso, non m’importa. E non lo dico per evitare la domanda. A me interessa stare al meglio, finire al meglio, ho tanto da dare al Brescia che ha creduto in me”.

Cellino dice che non la venderebbe nemmeno per 300 milioni.

“Mi vuole bene come a un figlio e io voglio bene a lui. Non so, sono tanti soldi”.

Tifa Milan?

“Sì, e Gattuso è stato il mio primo idolo. Ora mi ispiro a Modric. Pirlo? Colpa dei capelli. Figuriamoci se mi dà fastidio, ma non credo sia un paragone adatto”.