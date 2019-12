© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, presente al Milano per il Gran Galà del Calcio, parla così della sua partecipazione e in generale del campionato del Brescia: "Ce l'ho fatta a essere presente finalmente, è stata una stagione bellissima. Quest'anno non è stato un grande inizio, ma stiamo diventando forti piano piano e ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo comune".

Con Corini, che torna in panchina. Qual è la vostra reazione?

"Ovviamente dispiace per Grosso. Detto questo, al mister (Corini, ndr) vogliamo bene tutti. C'è fiducia e siamo contenti di ricominciare questo discorso", le sue parole a Sky.