"Cosa è cambiato in Marcelo Brozovic negli ultimi tre-quattro anni?" E' una delle domande poste a Marcelo Brozovic nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Inter-Borussia Dortmund, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Una domanda a cui il regista croato ha risposto così: Forse 3-4 anni fa ero più giovane. Sono cambiate tante cose, sono diventato anche papà e questa è una cosa molto importante. Ora vedo le cose diversamente, ho lavorato anche da solo quando non sono stato bene. E' arrivato anche il mister con le sue idee chiare e io sono sempre disponibile".

