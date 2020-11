Bruno Peres: "Col Cluj era una gara da non sbagliare, questa Roma si sente forte. Ora il Genoa"

Il laterale della Roma, Bruno Peres, ha commentato a Roma Radio il 5-0 rifilato al Cluj in Europa League e il suo assist per il primo gol di Borja Mayoral: "Sapevamo che questa era una partita da non sbagliare, siamo scesi in campo con l'atteggiamento giusto. Abbiamo meritato e fatto bene, dimostrando che volevamo vincere e riuscendoci. Stiamo lavorando e giocando con intensità, questo sta facendo la differenza. La squadra è forte, lo sa e non molla neanche per un attimo. Dobbiamo continuare così e non smettere di alzare il livello. Ora pensiamo al Genoa, dobbiamo prepararci al massimo. Sappiamo che ci aspetta un'altra partita difficile".