Brutto Milan, SPAL inconcludente. Alla fine decide il fischiatissimo Suso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un Milan non irresistibile batte la SPAL per 1-0, decisivo il gol di Suso. Poche occasioni da gol, boccata d'ossigeno per i rossoneri, estensi sempre più invischiati nei bassifondi

LE FORMAZIONI - Pioli lascia fuori Suso, Calabria e Biglia, tutti e tre fischiati alla lettura delle formazioni (in particolare lo spagnolo) sostituendoli con Duarte, Castillejo e Bennacer. Invece Semplici decide di puntare su Floccari come compagno di reparto di Petagna, mentre Strefezza e Reca vigilano sulle corsie. In cabina di regia Murgia.

SAN SIRO RUMOREGGIA - A ogni errore di misura, soprattutto se effettuato da Kessie, i fischi piovono copiosi. Berisha però deve dire di no a Piatek - tentativo dalla distanza - bloccando a terra. Poco dopo lo stesso polacco cicca dopo una bella discesa di Theo Hernandez, ma il suo errore diventa un assist per Castillejo che, da due passi, anticipa Reca e colpisce la traversa. Infine, a chiudere il primo trittico di occasioni, è ancora il Pistolero a scagliare una folgore che, però, finisce alta.

TUTTI SONNECCHIANO - A parte l'impeto (comunque moderato) di inizio partita, il Milan si perde un po' e si adagia, senza riuscire più a schiacciare sull'acceleratore. Così tutte le occasioni, se così possono essere chiamate, sono solamente un alleggerimento verso le rispettive porte, senza dare troppi problemi agli estremi difensori avversari. Tanto che alla fine pure San Siro fischia, non contento dello spettacolo offerto.

ALLA FINE ARRIVA SUSO - Fischiato alla lettura delle formazioni, fischiato al momento di entrare in campo, poi basta una punizione per levare la patina. Punizione bellissima dal limite dell'area, sopra la barriera, con Berisha che non può che guardare la traiettoria: è l'1-0. Prima c'è un gol annullato (giustamente) a Theo Hernandez e, in generale, un piglio migliore rispetto a quello visto nel primo tempo. Paquetà spreca il raddoppio, la SPAL non crea praticamente niente: è la prima vittoria di Pioli, in una gara francamente brutta.

MILAN-SPAL 1-0

Marcatori: 63' Suso.

MILAN (4-3-3)

Donnarumma, Duarte, Musacchio (dal 46' Calabria), Romagnoli, Hernandez, Paquetà (dall'87' Paquetà), Bennacer, Kessie, Castillejo (dal 57' Suso), Piatek, Calhanoglu.

SPAL (3-5-2)

Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Strefezza (dall'82' Paloschi), Missiroli (dal 71' Valoti), Murgia, Kurtic, Reca (dall'82' Sala); Petagna, Floccari.