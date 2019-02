Bundesliga, il 22° turno: che sfida a Francoforte, chiude il BVB lunedì

Il 22° turno di Bundesliga è iniziato con l'anticipo del venerdì tra l'Augsburg e il Bayern Monaco, impegnato martedì in Champions League. Oggi invece scenderanno in campo l'Hoffenheim, che dopo il miracoloso pareggio ottenuto a Dortmund spera di tornare alla vittoria contro l'Hannover e lo Schalke 04, reduce da tre gare senza vittorie, che sarà impegnato nella sfida contro un Friburgo che non vince da quattro turni.

ll Lipsia inoltre, dopo il pari col Francoforte, sarà di scena in casa di uno Stoccarda in grande difficoltà e il Wolfsburg, dopo l'ultimo rocambolesco 3-3 sarà impegnato in casa contro il Mainz, reduce da due ko consecutivi. Alle 18.30 invece l'Hertha Berlino cercherà continuità nella gara contro un l'ottimo Werder Brema e chiuderà il sabato di Bundesliga.

Domenica invece due saranno le gare in programma: alle 15.30 il Francoforte, dopo il pari in Europa League, sfiderà il Borussia M'Gladbach a sorpresa battuto dall'Hertha nell'ultimo turno e voglioso di riscatto mentre alle 18 il Leverkusen se la vedrà con il Fortuna Dusseldorf. Chiuderà la giornata il posticipo del lunedì tra il Norimberga ultimo in classifica e il Borussia Dortmund primo ma che non vince da due gare e arriva dalla tremenda sconfitta di Champions League contro il Tottenham.

CLASSIFICA: BVB 50, Bayern 45, M'Gladbach 42, Lipsia 38, Francoforte 33, Leverkusen 33, Wolfsburg 32, Hertha 31, Hoffenheim 30, Werder Brema 30, Mainz 27, Friburgo 23, Schalke 04 22, Dusseldorf 22, Augsburg 18, Stoccarda 15, Hannover 14, Norimberga 12.