Buona la prima della Juve in Champions. Torricelli: "Due gol fenomenali di Morata"

vedi letture

Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus, ha commentato a Juventus Tv la vittoria dei bianconeri all'esordio nella Champions League 2020/21: "Buonissima Juve, che ha giocato molto meglio nella ripresa. Ho visto un grande Chiesa, poi Morata ha segnato due gol fenomenali. La squadra mi ha fatto un'ottima impressione, anche se l'avversario era impacciato, ma più per la bravura della Juve nell'aggredire e non far ripartire. Questa è stata la chiave della vittoria".

Un successo nato sulle fasce

"Federico ha giocato bene, è uno degli italiani più promettenti ed era al debutto in Champions. Ha dimostrato personalità e carattere, è stato il più pericoloso nel primo tempo. Cuadrado lo conosciamo, crea superiorità numerica anche giocando in difesa. Ha messo una palla stupenda per il secondo gol di Morata, col contagiri"