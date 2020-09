C'è Kumbulla per la Roma. E Smalling resta in stand by: prima vanno piazzati Juan Jesus e Fazio

Con Marash Kumbulla, la Roma di Friedkin è riuscita a piazzare un colpo a sorpresa, sorpassando Inter e Lazio, che da mesi lo inseguivano. Il difensore albanese - sottolinea il Corriere dello Sport - ha trovato facilmente l’accordo con il club giallorosso dopo l’intesa rapidissima tra i due club. La Roma ha trattato anche Izzo del Torino e ha messo in stand by Smalling, che resta in corsa nel caso in cui il club giallorosso riuscisse a piazzare Juan Jesus e Fazio, che pesano tanto come ingaggi, più di cinque milioni in due. Per l’inglese la Roma offre 12 milioni, il Manchester ne chiede 20. Una volta piazzato il colpo Kumbulla la Roma potrebbe aspettare la fine del mercato per tornare a chiedere Smalling in prestito, visto che non rientra nei piani dello United. Per la difesa a tre serve comunque un altro centrale, considerato che i due sudamericani non rientrano nei piani di Fonseca.